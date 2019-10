Dronken chauffeuse haalt brood bij de Jumbo

Publicatie: do 24 oktober 2019 12.30 uur

LEEUWARDEN - Dankzij een attente medeweggebruiker kon de politie een vrouw aanhouden die met behoorlijk wat drank op achter het stuur was gestapt. De vrouw, een 48-jarige inwoonster van Ternaard (48), is donderdag door politierechter Bauke Jansen voor rijden onder invloed veroordeeld tot rijontzegging van zes maanden en een geldboete van 500 euro. De rechter hield sterk rekening met de ouderdom van de zaak: het speelde zich allemaal af op 2 juli 2016.

Brood halen bij de Jumbo

Een automobilist kwam de Ternaardse tegen op de Hantumerwei, de vrouw reed richting Dokkum. Ze had de alarmlichten aan en de andere bestuurder moest voor haar uitwijken. De man besloot er achteraan te gaan. Op het parkeerterrein van de Jumbo in Dokkum sprak hij de vrouw aan. Hij vroeg of ze had gedronken, het antwoord was ‘nee’. Ze zei dat ze brood moest halen. Volgens de man praatte ze sloom en traag en ze had de auto scheef in het vak geparkeerd.

Geluk bij een ongeluk

De man bleef achter de vrouw aanrijden, tot aan haar woning in Ternaard. Ondertussen had hij de politie gealarmeerd. De vrouw werd aangehouden en moest mee naar het bureau. Omdat de blaastest mislukte moest ze bloed afstaan. Dat werd getest, met als uitkomst een promillage van 2,34, ruim vier keer meer dan de toegestane 0,5 promille. Het was voor de Ternaardse een geluk bij een ongeluk dat het meer dan drie jaar duurde voor de zaak aan de rechter werd voorgelegd.

Eerst een keuring

Normaal gesproken had de officier van justitie een boete van 1100 euro en een rijontzegging van 10 maanden kunnen eisen. Omdat de zaak zo lang bij justitie op de plank heeft gelegen was de eis ook veel lager: 500 euro boete en een rijontzegging van een half jaar. De rechter vonniste overeenkomstig. De vrouw is haar rijbewijs wel kwijt. Het CBR meldde zich en het rijbewijs werd in oktober 2016 ongeldig verklaard. De vrouw moet eerst een keuring ondergaan voor ze opnieuw voor het rijbewijs mag gaan. Ze verscheen donderdag niet op de zitting van de politierechter.