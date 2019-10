Gaslek ontstaan tijdens planten van een boom

Publicatie: do 24 oktober 2019 11.20 uur

KOLLUM - Bij het plaatsen van een boom aan de Van Bootsmalaan in Kollum is donderdagochtend een gasleiding geraakt. In afwachting van de brandweer heeft een werknemer van de gemeente modder op het lek gegooid om de sterke gaslucht te verminderen.

De brandweer van Kollum werd omstreeks 10:35 uur opgeroepen voor het gaslek. Toen de brandweer ter plaatse kwam hebben ze met tape de gasleiding dicht gemaakt.

Stedin is later ter plaatse gekomen om het lek te repareren.

