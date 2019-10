Fietsster gewond na aanrijding met auto

Publicatie: wo 23 oktober 2019 19.00 uur

KOLLUMERZWAAG - De hulpdiensten werden woensdagavond omstreeks 18.30 uur gealarmeerd voor een ongeval in Kollumerzwaag. Op het Wyldpaed Oast was een fietsster door een automobilist aangereden.

Twee ambulances en de traumahelikopter kwamen ter plaatse om het slachtoffer van medische hulp te voorzien. De weg werd in verband met de afhandeling van het ongeval volledig afgesloten.

De fietsster is na een behandeling in de ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De verkeersongevallenanalyse van de politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto geborgen.

