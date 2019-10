Komst F-35 met 'fly-by' krijgt ruime aandacht

Publicatie: wo 23 oktober 2019 14.49 uur

LEEUWARDEN - Op donderdag 31 oktober 2019 is het zover. Dan arriveert de eerste F-35 van de Koninklijke Luchtmacht op Nederlandse bodem. Deze keer niet voor een belevingsvlucht of een testvlucht, maar permanent. Een historisch moment in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht, want het is zeventig jaar geleden dat het eerste jachtvliegtuig op Vliegbasis Leeuwarden werd gestationeerd.

Een 'historische' fly-by

Tere ere van de komst van het nieuwe generatie gevechtsvliegtuig, wordt halverwege de middag door de F-35 en haar voorgangers een gezamenlijke fly-by verzorgd. De F-35 zal ook een eigen fly-by doen, alvorens de landing in te zetten. Er wordt voor deze gelegenheid een irregulier vliegpatroon gevlogen boven de vliegbasis. Voor omwonenden zal dit afwijken van wat ze anders gewend zijn.

Verkeersmaatregelen

De verwachting is dat geïnteresseerden in de komst van de F-35 zich ook buiten de hekken van vliegbasis Leeuwarden zullen ophouden. Om deze reden is er een aantal voorbereidingen en verkeersmaatregelen getroffen in nauwe samenwerking met omliggende gemeenten, Politie, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Er zijn rondom de vliegbasis Leeuwarden drie spottersplekken met gratis parkeerplaatsen ingericht. Parkeren is op eigen risico. Voor de veiligheid is de N-357 tussen de Tjessingawei en de rotonde bij Jelsum op 31 oktober van 13:00 tot 16:00 uur afgesloten.