Verwarde man dreigt agenten neer te schieten

Publicatie: di 22 oktober 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige inwoner van Buitenpost die in verwarde toestand twee agenten bedreigde, is dinsdag door politierechter Bauke Jansen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week. De man had op 18 juni in Stiens gedreigd het pistool van de politiemensen af te pakken en ze dood te schieten. De agenten waren afgekomen op de melding dat een verwarde man blootsvoets op straat liep.

Ongecontroleerde bewegingen

De man liep te schreeuwen, maakte schietbewegingen en riep dat hij zijn vader had vermoord. Toen de politie arriveerde, sprak hij in zichzelf en maakte hij ongecontroleerde bewegingen. De man had volgens de agenten een agressieve blik in de ogen. De agenten spraken hem aan, maar hij reageerde in eerste instantie niet tot hij zich plotseling omdraaide en riep “Zal ik je een knal voor je kop geven”.

Niet-medicatietrouw

Vervolgens zei hij “Anders pak ik je pistool en schiet ik je dood”. De man kon uiteindelijk worden aangehouden. Tijdens het verhoor legde hij verwarde verklaringen af. De Buitenposter loopt bij de GGZ, hij is gediagnosticeerd als schizofreen. Na een auto-ongeluk in 2001 liep hij hersenletsel op. Vooral als hij zijn medicijnen niet slikt, gaat het mis. Volgens officier van justitie Moniek Mulder is hij niet-medicatietrouw. Als de man harddrugs slikt, kan hij psychotisch worden.

‘Suicide by cop’

De officier hield in haar eis sterk rekening met de geestelijke toestand van de verdachte. Zij vond dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij is niet stabiel genoeg om een werkstraf te doen en hem naar de gevangenis sturen leek Mulder ook geen goed idee. Daarom eiste zij een voorwaardelijke celstraf van een week. De rechter was het daar mee eens. Volgens Jansen had de situatie gemakkelijk kunnen ontsporen en zelfs kunnen uitmonden in een zogeheten ‘suicide by cop’. “Dankzij de beheersing van de agenten is dat voorkomen”, aldus de rechter.