Groot transport: liggers van 32 meter ven 8000 kg

Publicatie: ma 21 oktober 2019 23.21 uur

DAMWâLD - Een groot transport vond maandagavond plaats vanuit Ede naar de nieuw te bouwen campus in Damwâld. Combex vervoerde 8 raatliggers van een lengte van 32 meter en een gewicht van 8000 kilogram per stuk. Er moesten wat verkeersborden verplaatst worden om de weg te kunnen vervolgen bij Damwâld.

Visser Konstruktie Veenwouden uit Feanwâlden is de staalleverancier en liet ze fabriceren in Ede. Het transport ging maandag aan het begin van de avond vanuit Ede op weg naar de campus in Damwâld. Aldaar zijn ze door een kraan van de vrachtwagen op de bouwplaats gelegd. Ze worden naar verwachting begin november gemonteerd.

De nieuwe onderwijscampus wordt gebouwd door bouwgroep Dijkstra Draisma in opdracht van gemeente Dantumadiel en Stichting Campus Damwâld. Er komt een nieuwe school met sporthal. Ook wordt de Badhúswei in het dorp opnieuw ingericht. De drie basisscholen, OBS Dr. J. Botkeschool, CBS De Bron en CBS De Fontein, komen onder één dak.

