Echtpaar Tiemens-Bos 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 21 oktober 2019 16.52 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op maandag een bezoek aan echtpaar Tiemens-Bos uit Surhuisterveen. Precies 60 jaar geleden gaf het echtpaar elkaar het ja-woord in de gemeente Kollumerland.



Johannes Tiemens (1935) is geboren in Aduard en Fokeltje Tiemens-Bos (1939) in Kollum. Ze ontmoetten elkaar via de zus van mevrouw Tiemens-Bos, die verkering had met de broer van meneer Tiemens. Na 2 jaar verkering trouwde het stel. Vanwege de woningnood konden ze niet direct een eigen woning betrekken. Een half jaar na het trouwen werd het stel zwanger en konden ze versneld een huis betrekken in Surhuisterveen. Het echtpaar kreeg uiteindelijk 4 kinderen, 2 dochters en 2 zonen. Daarnaast hebben ze 10 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

Meneer Tiemens heeft jarenlang als chauffeur gewerkt. Eerst voor Riemersma Kinderwagens in Surhuisterveen en later bij Van der Sluis in Boelenslaan. Naast zijn werk was de volkstuin een grote hobby. Mevrouw Tiemens werkte vóór haar trouwen in een naaiatelier. Na het trouwen verzorgde ze het huishouden en zorgde ze voor de kinderen. Later, toen de kinderen uit huis waren, ging ze aan de slag als schoonmaakster.



Het echtpaar woont zelfstandig en zijn beiden in redelijk goede gezondheid. Op een later moment vieren ze hun huwelijksjubileum met vrienden en familie.

