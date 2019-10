Gezonde kookworkshop in Drogeham

Publicatie: ma 21 oktober 2019 10.04 uur

DROGEHAM - De eerste kookworkshop 'Koken zonder pakjes en zakjes' werd zaterdag georganiseerd in Drogeham. Onder leiding van Sija Boonstra, Regina Jorna en Geartsje van Dijk gingen 13 enthousiastelingen aan de slag om avondmaaltijden te bereiden zonder kant- en klare sauzen en mixen. "We willen mensen graag kennis laten maken met pure smaken en verse producten", aldus organisator Regina Jorna. Geartsje van Dijk vult aan: "Door de drukte van alledag vinden we koken met pakjes en zakjes vaak makkelijk, maar werken met verse producten is eenvoudig en veel lekkerder."

Fit & Sûn

De gezonde kookworkshop is een initiatief van Fit & Sûn Drogeham. Fit en Sûn maakt mensen bewust van hun eigen gezondheid. Ze laat zien hoeveel plezier je uit gezondheid kunt halen en stimuleert inwoners om een gezonde keuze te maken. Fit & Sûn bestaat uit inwoners (mei elkoar yn Droegeham), private partners (Kunstwerkplaats Daeldersplak, de Spar Drogeham, Volkstuinvereniging Drogeham, YouvsYou Fitcentre) en professionals van de gemeente Achtkarspelen (Kearn, Sportstimulering en JOGG), die gaan voor een gezonde leefstijl voor elke inwoner.