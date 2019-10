Gewonde bij steekincident in Dokkum

Publicatie: za 19 oktober 2019 22.02 uur

DOKKUM - De politie heeft zaterdagavond een gewonde man aangetroffen op de Grote Breedstraat in Dokkum. De man is vermoedelijk rond 20.50 uur het slachtoffer geworden bij een steekincident. Dit vond waarschijnlijk elders in de stad plaats. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Via Burgernet werden mensen opgeroepen om uit te kijken naar twee daders. Dit waren twee blanke jongens met zwarte hoody's. De politie doet op meerdere plekken in de stad onderzoek en is op zoek naar getuigen.

