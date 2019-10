Kindcentrum: twee extra lokalen voor 435.812 euro

Publicatie: za 19 oktober 2019 11.07 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft 435.812 euro (excl. btw) beschikbaar gesteld voor twee extra lokalen in het nieuw te bouwen Kindcentrum van Kollum. De gemeenteraad ging donderdagavond akkoord met de herfinanciering van de bouw. De lokalen zijn ten behoeve van de Prof. Casimirschool.

De uitbreiding van het gebouw is volgens de gemeente nodig omdat het aantal leerlingen in Kollum de laatste paar jaar onverwacht is toegenomen. "Nieuwe prognoses laten bovendien zien dat de groei de komende 15 jaar aanhoudt." zo laat wethouder Jouke Douwe de Vries weten. Het gaat over enkele tientallen extra leerlingen in de komende jaren.

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) had een calculatie gemaakt van de uitbreiding van het Kindcentrum Kollum met 2 lokalen (188 m2). Als de uitbreiding gelijk wordt uitgevoerd, levert dit een verlenging van de bouwtijd op van 3 weken. De bouwkosten stijgen met 435.812 euro excl. btw. Als de lokalen er later bijgezet worden dan waren de kosten, volgens het bouwbedrijf, nog veel hoger geworden: 562.136 euro excl. btw.

Nog voordat de raad akkoord was gegaan, had stichting kindcentrum Kollum al op eigen risico opdracht gegeven voor de uitbreiding. De gemeenteraad ging donderdag unaniem akkoord met de nieuwe investering. Het geld wordt betaald via de algemene reserve van de gemeente.