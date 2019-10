Wedstrijden afgelast na overlijden Rienk Waaksma

Publicatie: za 19 oktober 2019 10.30 uur

KOOTSTERTILLE - Voorzitter Rienk Waaksma van SC Kootstertille is onverwachts overleden. Dat meldt de club op Facebook. Alle wedstrijden van de voetbalclub zijn daarom dit weekend afgelast.

Rienk Waaksma is eigenaar van Taxibedrijf Waaksma en betrokken bij veel zaken in het dorp. Ook de opening van de kantine van SC Twijzel, die deze zaterdag zou plaatsvinden, is afgelast in verband met zijn overlijden. Rienk Waaksma is 56 jaar oud geworden.