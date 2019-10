Gouden Gurbes's voor SuwÃ¢ld en De Tynje

Gouden Gurbes's voor Suwâld en De Tynje

Publicatie: vr 18 oktober 2019 22.42 uur

SUWâLD - Het stuk 'Oera Linda' van Suwâld heeft dit jaar de Gouden Gurbe in de wacht gesleept voor beste Iepenloftspul van 2019. "Wit jim mem it wol" van Iepenloftspul De Tynje kreeg de publieksprijs.

De Gouden Gurbe is een prijs welke elk jaar door de Leeuwarder Courant wordt uitgereikt aan de beste Iepenloftspullen.

De overige Gurbes gingen naar Macbeth van het Berneiepenloftspul Easterwierrum (beste vormgeving), Sytze Bijlsma (‘Oera Linda’, Suwald) voor beste bijrol en Jitze Grijpstra (Turks Fruit, Dronryp) voor beste hoofdrol.

Daarnaast werd er dit jaar een extra Gurbe uitgereikt voor het beste "Samenspel en samenwerken". Het stuk wat daaraan volgens de jury het best voldeed, was De Tynje met ‘Wit jim mem it wol’.