ReÃ¼nie muziekvereniging de Bazuin in Holwerd

Reünie muziekvereniging de Bazuin in Holwerd

Publicatie: vr 18 oktober 2019 18.16 uur

HOLWERD - Christelijke muziekvereniging de Bazuin uit Holwerd bestaat 100 jaar. Dit wordt volgende maand gevierd met een reünie en een jubileumconcert op zaterdag 30 november.

Alle leden, oud-leden en dirigenten van zowel het korps als de drumband zijn deze dag van harte welkom. Het programma van de reünie start 's middags om 14.30 uur in het MFA in Holwerd. Er is 's middags een gezellige activiteit voor alle deelnemers. Daarna is er een buffet met aansluitend het jubileumconcert.

Aanmeldingen gaan via jubileum@debazuinholwerd.nl. Aanmelden kan t/m 3 november.

Het jubileumconcert start 's avonds om 20:00 uur. Tijdens het concert kijkt de Bazuin terug op 100 jaar de Bazuin in Holwerd. Na de pauze is het tijd voor een feestje. Samen met de muziekvereniging zal Jelle B de zaal op zijn kop zetten. De entree voor het jubileumconcert bedraagt € 2,00 (basisschoolkinderen gratis).