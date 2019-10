Briljanten huwelijk echtpaar Vaartjes-Bergsma

Publicatie: vr 18 oktober 2019 17.34 uur

BURGUM - Op maandag 21 oktober is het 65 jaar geleden dat Hendrik Vaartjes en Antje Bergsma in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben bracht het echtpaar vrijdag alvast een bezoekje om hen te feliciteren met hun briljanten huwelijk.

De heer Vaartjes zag 90 jaar geleden het levenslicht in Wartena. Mevrouw Bergsma werd geboren in De Tike en is 87 jaar. Toen het stel verkering kreeg, reed de heer Vaartjes regelmatig met zijn brommer van Wartena naar De Tike. Vier jaar later trouwden ze op het gemeentehuis in Burgum en vierden ze hun huwelijksfeest in Garyp.

De eerste werkplek van meneer Vaartjes was bij Scheepswerf Bijlsma in Wartena. Later werkte hij 43 jaar bij Frico in Warga. Mevrouw Bergsma werkte als coupeuse in een verzorgingstehuis in Drachten. Na hun trouwen zorgde ze voor het gezin.

Het echtpaar Vaartjes-Bergsma kreeg vier kinderen, twee dochters en twee zoons. In 1990 verhuisde het paar van Wartena naar Burgum, waar ze tot op heden met veel plezier wonen. Meneer Vaartjes kegelt en vist graag. Daarnaast speelt hij koersbal, net als mevrouw Bergsma. Naast hun gezamenlijke hobby mag mevrouw graag lezen en puzzelen.

