Vergaderen als 007

Publicatie: vr 18 oktober 2019 16.40 uur

LEEK - Lange tijd was het een gadget die je zag in films zoals die van James Bond. Op een groot scherm verscheen dan de grote baas. En ergens aan de andere kant van de wereld zoefde 007 in zijn Aston Martin DB 9. En er was contact, niet alleen in geluid. Ook in beeld. Wow, dat was handig!

Reizen voor besprekingen kost onnodig veel

Vergadering hier, bespreking daar. Met meerdere locaties en vestigingen ben je vaak veel onderweg. En dat geldt ook voor bedrijven met klanten over ver. We kennen allemaal de verhalen van ondernemers die 's morgens extra vroeg de deur uit moeten om de file in de Randstad te ontwijken. (En er natuurlijk toch in terecht komen). Wat een verlies van kostbare uren. En wat een stress. Stel je 'ns voor hoe je die tijd veel nuttiger had kunnen besteden. Om dat goed te maken, trap je het gaspedaal vaak ongemerkt net iets verder in. Afgezien van de risico's en de kosten, is dat natuurlijk ook hartstikke slecht voor het milieu. En het past eerlijk gezegd ook niet meer in deze tijd, bij een milieubewust imago.

Goed nieuws: veel minder reiskosten. Veel minder reistijd

Natuurlijk, als je niet elke dag bij elkaar zit, is het goed om elkaar af en toe te spreken. Om oogcontact te hebben. Om bijvoorbeeld iets te kunnen laten zien en het erover te hebben. Door de telefoon gaat dat niet altijd. Zeker niet wanneer er meerdere mensen aan tafel zitten en moeten deelnemen aan dat gesprek. Of wanneer je een presentatie wilt geven. Je zou zoiets nog met Skype of een webcam kunnen proberen, maar dat werkt ook niet echt lekker, toch? Je hoort dat iemand wat achterin de kamer en je ziet 'm bijna niet. En representatief is een dergelijke houtje-touwtje oplossing al helemaal niet. Soms echoot het geluid als een Tibetaanse klankschaal, bovendien kun je een webcam ook niet besturen.

IT Company heeft hier nu een professionele oplossing voor. "We maken met de Lifesize het reizen naar vergaderingen voor 80% van de gevallen overbodig. De Lifesize is kort samengevat videoconferentie apparatuur. Al die meetings maken we er nu makkelijker en relaxter mee dan ooit tevoren. We leveren twee versies die nieuw respectievelijk € 4.000,- en € 8.000,- kosten. Vrij kostbaar dus. Maar we hebben nu een tijdelijke aanbieding. En met wat wij daarvoor rekenen (zie onder) bespaar je niet alleen, maar verdien je er na een tijdje zelfs op. Gegarandeerd. Ruimte in je agenda voor andere dingen. Plus winst voor je bedrijf en winst voor het milieu."

De Lifesize maakt met videogesprekken contact mogelijk die een levensechte ervaring biedt. Videoconferenties met deze apparatuur geven een haarscherp beeld en een helder levensecht geluid. Degelijke hardware, natuurlijk. Maar minstens zo interessant: vriendelijke software die met veel programma’s samenwerkt. Zo is het mogelijk om presentaties te geven op het beeldscherm van iedereen die is ingelogd. En met de mobiele App is het mogelijk om mee te kijken of te chatten. Ook in grote teams. En omdat alles is op te nemen, is notuleren iets uit een ver verleden.

De Lifesize Icon 400 is perfect voor wat kleinere vergaderruimtes en bij uitstek geschikt voor kleine teams. De Lifesize Icon 600 brengt grote teams bij elkaar in grotere vergaderruimtes en directiekamers. Nieuw kost de Icon 400 € 4.000,- en de Icon 600 € 8.000,-. IT Company is dealer van Lifesize en bieden deze apparatuur refurbished voor € 899,- en € 1.499,-. Dus in tip top conditie met drie jaar garantie.

Krijg ook nog dit cadeau

"Zelf zijn we zo opgetogen van deze toepassing dat we er iets geks bij willen doen voor de eerste tien bellers (mailen mag ook). Bel Chris Isaak op 085-2734826 of mail hem via Chris@itcompany.nl voor een advies op maat. Probeer vervolgens met een gratis proefopstelling deze apparatuur gerust eens uit. We brengen het en installeren het voor je."

Binnen enkele minuten start je dan je eerste videoconferentie. De eerste tien bestellers krijgen bij aankoop van de Lifesize Icon 400 of 600 nu een Lifesize Phone cadeau. Met deze tot in de puntjes ontworpen telefoon heb je alles wat je nodig hebt voor videoconferenties, binnen vinger bereik.

Q, what's next?

"Goeie vraag. Want nu we videoconferenties bereikbaar hebben gemaakt voor echt iedereen, moeten de filmmakers voor de volgende Bond wel op zoek naar andere gadgets om indruk te maken."

