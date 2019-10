Dief stuurt scootmobiel over voet winkelbediende

Publicatie: vr 18 oktober 2019 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige inwoonster van Drachten heeft in de loop der jaren een behoorlijk strafblad opgebouwd. De vrouw heeft verschillende veroordelingen achter haar naam staan en kreeg in 2014 zelfs de zogeheten ISD-maatregel opgelegd, nadat ze al was aangemerkt als veelpleger. Nadat ze zich had onttrokken aan een door de rechtbank opgelegde psychiatrische behandeling, was ze weer uit stelen gegaan.

Traytje cola

De ISD-maatregel, een plaatsing van twee jaar in een instelling voor stelselmatige daders, had kennelijk niet de gewenste uitwerking. Vrijdag zat de vrouw tegenover rechter Willem Sikkema omdat ze in september vorig jaar en februari van dit jaar opnieuw winkeldiefstallen had geleegd. Vorig jaar had ze bij de Albert Heijn aan De Marke in Drachten een traytje cola had gestolen.

Over de voet gereden

Op 2 februari had ze bij de Poiesz twee pakken vlees onder haar jas gestopt. Toen het personeel haar tegenhield, reed de vrouw met haar scootmobiel over de voet van een van de medewerkers. Ook had ze geprobeerd de man te bijten omdat hij haar niet wilde laten gaan. De Drachtster zei dat ze “in paniek” was geraakt en naar huis wilde. Hoewel ze het zelf ontkende, achtte de rechter ook bewezen dat de vrouw in nacht van 22 juni in een café aan de Noordkade een iPhone 6 had gestolen.

Gezondheidsproblemen

Een andere bezoekster van het café had de telefoon even op een tafeltje laten liggen. De Drachtster liep in een proeftijd: er hing haar een voorwaardelijke celstraf van 30 dagen boven het hoofd, van een veroordeling van de politierechter in februari 2018. De rechter hield er sterk rekening mee dat de vrouw met gezondheidsproblemen kampt – haar linkeronderbeen is afgezet en ze heeft een tumor in haar hoofd.

Wiet roken

Vooral vanwege die gezondheidsproblemen deed de rechter niets met de voorwaardelijke gevangenisstraf. Bovendien krijgt ze momenteel van alle kanten zorg en hulpverlening, ze wordt onder andere begeleid door Zienn en de reclassering. De Drachtster kreeg een celstraf die gelijk is aan de tijd dat ze in voorarrest heeft gezeten – in totaal was dat 18 dagen. Daarbovenop kreeg ze 120 dagen cel voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook legde de rechter een alcoholverbod op. De vrouw mag wiet blijven roken omdat ze dat gebruikt voor pijnbestrijding.