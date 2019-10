'Gekocht clubgebouw niet geschikt voor AZC-school'

Publicatie: vr 18 oktober 2019 12.30 uur

BURGUM - Het clubgebouw van VV Burgum is mogelijk niet geschikt voor de verbouw tot een schoolgebouw. Dat werd donderdagavond duidelijk nadat raadsleden Dineke Wagenaar (VVD) en Saskia van der Werf (PvdA) het college hierover bevroegen. Ook wilde Van der Werf weten wanneer de school klaar is.

Het gebouw werd onlangs door de gemeente Tytsjerksteradiel gekocht om het in de toekomst te gebruiken voor de nieuwe azc-school. Deze is nu tijdelijk gevestigd in Noardburgum.

Het clubgebouw zou mogelijk niet geschikt zijn voor een schoolgebouw vanwege de plafondhoogte. Wethouder Andries Bouwman liet weten dat er vooraf aan de koop wel degelijk is gekeken naar de geschiktheid van het gebouw voor een school. Er zouden momenteel "verschillende scenario's worden uitgewerkt". Zo wordt er gekeken naar een permanent of semi-permanent gebouw. Hoelang het gaat duren voordat de school gereed is, is afhankelijk van de gemaakt keuze en procedures.