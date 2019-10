Kritiek op college na afhaken OranjecomitÃ©

Kritiek op college na afhaken Oranjecomité

Publicatie: vr 18 oktober 2019 10.00 uur

DRACHTEN - Een waardige viering van 75 jaar bevrijding op 5 mei 2020, Dodenherdenking en Koningsdag in Smallingerland zal zeker lukken. De reacties vanuit de dorpen en wijken stemmen burgemeester Jan Rijpstra positief. "We zetten onze schouders er gezamenlijk onder."

Het positieve geluid van de collegetafel komt na flinke kritiek uit de gemeenteraad op het afhaken van het Oranjecomité als organisator van de festiviteiten in Drachten. Burgemeester en wethouders waren in een vorige raadsvergadering gevraagd om opnieuw en dan constructief en positief met het comité in gesprek te gaan. Het gemeentebestuur wilde alle dorpen en wijken in de viering betrekken. De leden van het comité zeiden onvoldoende vrijwilligers te hebben om die plannen uit te voeren.

'Woede en diepe teleurstelling' overheerste bij de Oranjecomitéleden na het gesprek met het college, vertelde Klaas van Veelen (ChristenUnie). Hij had eerder om een constructief gesprek gevraagd, maar het college hield tijdens dat gesprek aan zijn opstelling vast. Corrie Ponne (CDA) was niet mals in haar kritiek. Ze verweet het college kortzichtigheid en koppigheid om het eigen voorstel er door te drukken. Ze waarschuwde dat het organiseren van de viering volgend jaar "een bak aan werk en extra kosten" met zich meebrengt.

Op zijn beurt vertelde burgemeester Rijpstra, die met wethouder Marjan Sijperda het laatste gesprek voerde, dat de commissieleden geen heil in de gemeentelijke plannen zagen. "Het was steeds maar weer nee, nee en nog eens nee. Daarmee hadden we een fundamenteel verschil van inzicht."