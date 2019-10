Trage komst rapport De Lawei frustreert CDA

Publicatie: vr 18 oktober 2019 06.20 uur

DRACHTEN - Geen goed woord had de CDA-raadsfractie in Smallingerland over voor de trage komst van een rapport over de financiële afwikkeling van de vernieuwbouw van theater De Lawei in Drachten. Karin van der Velde-Ronda hoorde van burgemeester Jan Rijpstra dat de uitkomsten van het onderzoek woensdagochtend op zijn bureau zouden worden gelegd.

Het verzoek om een financieel onderzoek naar besteding van de gemeentelijke subsidies was vorig jaar al gedaan, maar ondanks herhaald aandringen kwam er steeds niks op tafel, klaagde het CDA-raadslid. Burgemeester Rijpstra trok het boetekleed aan, maar zei afhankelijk te zijn van derden. "We hebben zeer weinig middelen om druk te zetten, al hebben we deze zomer wel flink gedramd." Door de vakanties liepen afspraken en uitwisseling van informatie bij elkaar langs.

Het rapport ligt momenteel ter bestudering bij burgemeester en wethouders. Daarna komt de informatie bij de raad.