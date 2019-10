Smallingerland tegen sluiting jeugdgevangenis

DRACHTEN - De sluiting van de jeugdgevangenis in Veenhuizen valt niet in goede aarde bij de gemeente Smallingerland. Burgemeester Jan Rijpstra tekende direct een protestbrief van noordelijke gemeenten. Raadsleden steunden de actie, die moet voorkomen dat negentig cellen worden gesloten. In een daarvan zit een inwoner van Smallingerland.

De overplaatsing van gedetineerden naar Lelystad of Arnhem is absoluut geen optie, constateerde Anton Pieters (PvdA), die vragen in de gemeenteraad van Smallingerland stelde. Ouders en verzorgers moeten dan veel verder reizen, zo constateerde hij. "De maatregel heeft nogal wat consequenties, want de drempel om op bezoek te gaan wordt dan hoog. Reizen kost tijd en geld, geld dat er vaak niet is. En dat terwijl het voor jongeren in detentie juist van belang dat ze bezoek krijgen", aldus Pieters, die vertelde dat de kans dat jongeren in herhaling vervallen juist kleiner wordt als ze regelmatig bezoek krijgen.