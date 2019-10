Tdiel had geen vergunning voor verharden Langelaan

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel had geen omgevingsvergunning voor het verharden van de Langelaan bij Burgum. De Langelaan stond bekend als 'landschappelijk waardevolle weg' en werd onlangs verhard ter hoogte van brasserie Om de Dobben. Raadslid Peter van der Hoef (PvdA) wilde donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten wanneer er een omgevingsvergunning was aangevraagd.

Wethouder Tytsy Willemsma moest erkennen dat dat niet gebeurd is. "Dêr ha wy echt mis west...." De aanpassing van de weg zou wel in het bestemmingsplan passen. Willemsma gaf verder aan dat de weg voorheen was voorzien van asfalt en asfalt granulaat. De weg moest regelmatig worden bijgewerkt en het verharden is volgens haar een kostenbesparing. Het nieuwe deel is gemaakt van een duurzaam product (coatrack - onbekend of dit juiste schrijfwijze is - redactie) en de weg is versmald van 5 naar 3.5 meter. De wethouder beloofde de gemeenteraad dat er nog een toelichting komt aangaande deze kwestie.

Raadslid Van der Hoef bestreed dat het middenstuk van de weg van asfalt granulaat was. Hij noemde de kuilen, zand en modder. Van der Hoef vroeg zich ook af waarom de gemeente altijd tegen het verharden van de weg is geweest. Een ondernemer aan de weg zou de wens hebben gehad om de weg op te knappen. Van der Hoef wilde weten of dit klopt en waarom het standpunt gewijzigd is. Burgemeester Gebben, tevens voorzitter, gaf daarop aan dat Van der hoef het beste kan wachten op de toelichting die is beloofd door de wethouder.