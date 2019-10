Fijnslijpen plan nieuw parkeerbeleid Drachten

Publicatie: do 17 oktober 2019 17.20 uur

DRACHTEN - Het parkeerbeleid in en om het centrum van Drachten kan nog op tal van punten worden bijgesteld. Uitgebreid praten met alle betrokkenen heeft onvoldoende opgeleverd. Vooral de plannen voor invoering van betaald parkeren stuit op bezwaar van met name zwemcentrum De Welle en theater De Lawei. Bezoekers zullen wegblijven als ze fors moeten betalen, verwachten beide instellingen.

Een regen aan klachten, opmerkingen, voorstellen en vragen belandde dinsdagavond op de tafels in de raadszaal van Smallingerland. Raadsleden, wethouders, ondernemers, buurtbewoners en andere betrokkenen konden hun ei kwijt over het voorstel van burgemeester en wethouders, dat over twee weken door de gemeenteraad wordt behandeld. Het loslaten van de blauwe zone op het Kiryat Onoplein en omgeving en invoeren van betaald parkeren voor een uurtarief van 1,75 euro kon rekenen op kritiek.

Vaste gasten van zwemcentrum De Welle krijgen enorm veel last van de maatregel, verwacht directeur Evert Jan Siderius. Veel mensen komen dagelijks en moeten dan vier of vijf euro afrekenen, gemiddeld negen tientjes per maand. De kostenverhoging voor een zwembadbezoek kost klanten en "dat willen we niet, zeker als we aan de andere kant graag willen dat mensen moeten bewegen".

Precies hetzelfde probleem speelt bij schouwburg De Lawei, vertelt directeur Stef Avezaat. "We verwachten een exploitatietekort als gevolg van het verlies van bezoekers." Uitbreiding van het betaald parkeren naar de avonduren werkt voor De Lawei ook nadelig. Avezaat pleitte voor een dagtarief van maximaal vijf euro en een speciaal tarief voor bezoekers van De Welle en De Lawei.

Edwin van der Deen van de Albert Heijn op het Kiryat Onoplein was op zich niet tegen de invoering van betaald parkeren. Vooral veel langparkeerders worden daarmee geweerd. Hij stelde voor om de klanten van zijn winkel het eerste uur parkeren gratis te laten zijn. Reden is dat de grootgrutter daarmee de concurrentie beter aan kan met de Jumbo, die wel gratis parkeren voor de deur heeft.

Een hele rij burgers en ondernemers kwam met uiteenlopende bezwaren tegen het voorstel zoals het er nu ligt. Op tal van onderdelen kan er veel worden bijgeschaafd. Ambtenaren gaan de komende twee weken aan de slag om de punten op de i te zetten. Voorzitter Klaas van Veelen (ChristenUnie) hield de insprekers voor dat hun wensen en ideeën waren gehoord, maar dat dat niet automatisch betekent dat ze ook worden vervuld.