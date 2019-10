Noardeast-FryslÃ¢n houdt geld over en investeert

Noardeast-Fryslân houdt geld over en investeert

Publicatie: do 17 oktober 2019 16.10 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân presenteert een sluitende meerjarenbegroting met ruimte voor nieuw beleid en een ontwikkelfonds. Door financiële meevallers en stevige aanpassingen in het Sociaal Domein is het tekort, waarvan sprake was bij de Perspectiefnota, omgebogen naar een overschot.

Investeringen

Om belangrijke projecten uit te kunnen voeren, die langdurig en positief bijdragen aan de economie en leefbaarheid van de gemeente, wil het college van B&W een ontwikkelfonds instellen. Dit fonds wordt gevuld met een groot deel van de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen, een bedrag van 16,4 miljoen euro. Met dit fonds kunnen investeringen worden gedaan in projecten zoals Holwerd aan Zee, Bruisend Hart in Hallum, Noordelijke stadsentree in Dokkum, afronding Watersportdorp Kollum en fietspaden langs de Waddenzee. Daarnaast is er ruimte voor dorpsontwikkeling en voorzieningen.

Welke maatregelen worden genomen?

Daar staat tegenover dat er structurele ombuigingen in het Sociaal Domein moeten plaatsvinden. De gemeente heeft, net als andere gemeenten in Nederland, sinds vorig jaar te maken met een sterke toename van de kosten binnen het Sociaal Domein. Dat komt vooral door stijgende kosten voor de Jeugdzorg. Ook stijgt het aantal aanvragen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen.

Ombuigingen mogen echter, op uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, niet ten koste gaan van de zorg aan inwoners. Kostenbesparingen worden dan ook gerealiseerd door zaken anders en slimmer te doen. In de jeugdzorg worden de kosten bijvoorbeeld teruggedrongen door kritisch te kijken naar de contracten met zorgaanbieders. Ook wordt ingezet op het voorkomen en verminderen van dure zorgtrajecten. Om dat te bereiken gaat de gemeente onder andere meer samenwerken met scholen en huisartsen.

Naast het Sociaal Domein stelt het college voor om de komende jaren ook ruim een miljoen in de eigen organisatie te bezuinigen.

Op 30 oktober wordt de gemeeenteraad tijdens It Debat in de gelegenheid gesteld op hoofdlijnen te reageren op de begroting. Op 7 november 2019 vindt vervolgens de besluitvorming van de begroting plaats.