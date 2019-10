Illegale autoverkoop uit parkeergarage Drachten

DRACHTEN - Illegale autoverkopers opereren vanuit de parkeergarage op het Raadhuisplein in Drachten. Ze benaderen passanten en bieden hun waar voor relatief lage prijzen aan. Een buurtbewoner informeerde de gemeente Smallingerland deze week over de gang van zaken.

Het gaat om auto's die rijp zijn voor de sloop die verkocht worden. "In de parkeergarage loeren de verkopers regelmatig op slachtoffers. Het gaat om illegale auto's en de mensen die ze kopen zijn onschuldige slachtoffers", vertelt Cornelis de Haan, die de illegale gang van zaken in de parkeergarage had geconstateerd. Hij ziet graag dat de eindverantwoordelijke maatregelen treft, ook al vanwege de veiligheid in de garage.