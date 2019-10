Winkeldief molt brandmeldsysteem politiebureau

17 oktober 2019

LEEUWARDEN - Een 28-jarige bewoner van het Drachtster azc is donderdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot vier weken cel. In de zomer van 2017 bezorgde de man de plaatselijke politie handenvol werk. Behalve dat hij drie winkeldiefstallen had gepleegd, had hij er eigenhandig voor gezorgd dat het brandmeldingssysteem van het politiebureau Drachten op tilt sloeg, door in een boze bui een rookmelder van een arrestantenkamer te mollen.

Nagelschaartje en sd-kaart

Dat was op 29 juni 2017 nadat de man, een Libische asielzoeker, was opgepakt voor een poging tot diefstal. Bij het Kruidvat in Drachten had hij samen met een andere man geprobeerd een sd-kaart en een nagelschaartje te stelen. Hij was alweer op vrije voeten toen hij een dag later bij de Albert Heijn een paar sokken stal. Weer aan dag later pikte hij een broek bij een kledingwinkel aan de Noorderbuurt.

Lege kledinghanger

Een medewerker van de winkel zag de man met een broek een paskamer binnengaan. Een paar tellen later zag de medewerker een lege kledinghanger en een prijskaartje in de paskamer liggen. De dief zette het op een lopen. Tijdens de vlucht smeet hij de broek weg. Toen hij werd aangehouden had hij een tangetje op zak om veiligheidslabels door te knippen.

Overlevingscriminaliteit

De rechter sprak van 'overlevingscriminaliteit'. De Libiër is meerdere keren door een Nederlandse rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen. Hij heeft psychische problemen en rookt dagelijks marihuana. Omdat Libië bekend staat als een 'veilig' land, zou de man eigenlijk terug naar zijn geboorteland moeten. Het probleem is dat Libië geen asielzoekers terugneemt.