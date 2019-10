Vrouw (45) botst met auto zonder remmen op fietser

Publicatie: do 17 oktober 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 45-jarige vrouw uit Kollumerzwaag is donderdag door politierechter Bauke Jansen veroordeeld tot drie weken cel en een geldboete van 750 euro. De vrouw heeft op 6 september 2017 's ochtends om kwart voor 9 op de Groeneweg in Leeuwarden een fietser van achteren aangereden. Vervolgens was ze doorgereden. Het bleek dat de Kollumerzwaagse in een auto zonder remmen reed. Nadat ze was aangehouden, had ze tegen de politie gezegd dat de remvloeistof van de auto op was. Ze zou op weg zijn geweest om remolie te halen.

Verkreukelde fiets

De Kollumerzwaagse reed vanaf de Noorderhogeweg richting de Oldehove, toen ze de fiets raakte van een 60-jarige Leeuwarder die bezig was de rijbaan over te steken. De klap was aanzienlijk: de verkreukelde fiets belandde meters verderop op het wegdek. De Kollumerzwaagse reed na de botsing dwars door een wegafzetting heen en kwam tientallen meters verderop tot stilstand, vlak voor een volgende wegafzetting. De weg was afgesloten in verband met het Leip! Festival op het Oldehoveplein.

60 tot 70 kilometer per uur

De vrouw had geremd door aan de handrem te trekken. Nadat een omstander de sleutel van haar auto uit het contact had getrokken, nam de Kollumerzwaagse de benen. Volgens een getuige had ze voor ze de fietser raakte zeker 60 tot 70 kilometer per uur gereden. De vrouw bleek geen onbekende van de politie te zijn. Ze kreeg eerder al gevangenisstraffen en geldboetes en haar rijbewijs is al in maart 2006 ongeldig verklaard.

Fietser heeft hoofdwond

De auto stond op naam van haar vriend. Het slachtoffer liep een hoofdwond op en schaafwonden. De man had last van zijn elleboog en een voet. Hij is per ambulance naar het MCL vervoerd. Hij had geen schadeclaim ingediend. De Kollumerzwaagse heeft volgens de rechter een drugsverleden. Ze zou inmiddels afgekickt zijn. Ze verscheen donderdag niet op de zitting van de politierechter.