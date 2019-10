Vrijspraak buurman voor mishandelen buurjongen(14)

Publicatie: do 17 oktober 2019 12.50 uur

LEEUWARDEN - Een 39-jarige oud-inwoner van Marrum is donderdag vrijgesproken van het mishandelen van een buurjongen. De man zou de jongen, terwijl hij hem passeerde in een steeg, medio juli 2017 bij de kraag hebben en het shirt hebben omgedraaid. Ook zou hij de jongen, terwijl de twee elkaar fietsend passeerden, een stomp met de elleboog hebben gegeven. Voor dat laatste kon de man sowieso niet veroordeeld worden, die actie was op de dagvaarding terechtgekomen.

Overhoop met groepje jongens

De rechter oordeelde dat niet uit de verf kwam dat het draaien met het shirt ook daadwerkelijk pijn of letsel bij de buurjongen heeft veroorzaakt. Uit het dossier viel volgens rechter Bauke Jansen niet te halen dat de jongen, hij was destijds 14 jaar oud, fysiek last heeft gehad van de aanvaring met zijn buurman. Volgens Jansen lagen de verdachte al een poosje overhoop met een groepje jongens, waaronder ook de buurjongen.

Lege blikjes in de tuin

Er werd geregeld tegen de schutting van de verdachte gevoetbald en hij zou regelmatig lege blikjes in zijn tuin hebben gevonden. De rechter vermoedde dat hij waarschijnlijk al geïrriteerd was, toen hij de buurjongen in de steeg tegenkwam. Nadat de twee met de fietsen tegen elkaar aan waren gekomen, zou de buurjongen de verdachte de huid vol hebben gescholden. De verdachte had verklaard dat hij de buurjongen alleen maar bij de kraag had gepakt en tegen hem had gezegd dat hij niet zo raar moest doen.

Een hak zetten

De officier van justitie zag geen heil in het opleggen voor een feit dat meer dan twee jaar oud was. Hij stelde voor de verdachte schuldig te verklaren zonder een straf op te leggen. De rechter maakte er een vrijspraak van. Jansen kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de aangifte van de buurjongen een poging was de buurman een hak te zetten. De verdachte is inmiddels verhuisd naar het zuiden des lands.