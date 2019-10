Winkeldief dreigt met mes: 3 weken cel

Publicatie: wo 16 oktober 2019 12.18 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige Marokkaanse asielzoeker die op 17 juni een medewerker van de Scapino in Drachten met een aardappelschilmesje bedreigde, is woensdag door de politierechter veroordeeld tot drie weken cel. De verdachte verscheen zelf niet op de zitting, het is niet bekend waar hij momenteel verblijft.

Geprepareerde tas

De man werd betrapt toen hij, waarschijnlijk samen met twee andere mannen, bezig was kleding in een speciaal voor diefstal geprepareerde tas te stoppen. Toen het drietal daarop werd aangesproken, namen twee mannen de benen. De verdachte ging mee naar de kantine in afwachting van de politie. De man griste een aardappelschilmesje van een aanrecht en dreigde in eerste instantie zichzelf iets aan te doen.

Met de politie in aanraking

Nadat hij eerst het mes op zijn eigen keel hield, maakte hij een stekende beweging richting de medewerker van de winkel. Later zou hij daarover tegen de politie zeggen dat hij zich bedreigd voelde. De man woonde destijds in het azc in Drachten. Hij was nog niet zo lang in Nederland maar kwam in korte tijd toch verschillende keren met de politie in aanraking. Hij is onder meer eerder veroordeeld voor een winkeldiefstal en het bedreigen van personeel van het openbaar vervoer. De opgelegde straf is overeenkomstig de eis van de officier van justitie.