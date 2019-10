Gezond samen koken: 12 kinderen gecertificeerd

Publicatie: di 15 oktober 2019 20.10 uur

GERKESKLOOSTER - Twaalf kinderen van groep 5 tot en met 8 uit Gerkesklooster hebben vol trots hun kookcertificaat gezond koken zonder pakjes gehaald. De kinderen deden vier weken lang mee aan de kookworkshops van 'Bordje Leeg'

Het doel van 'Bordje Leeg' is om kinderen te leren over gezonde voeding, de herkomst van producten en het lezen van etiketten. Samen mochten ze beslissen wat er tijdens de bijeenkomst gekookt zou worden en iedere week stond een andere keuken centraal. Zo hebben de kinderen kennis kunnen maken met onder meer Mexicaans, Italiaans en tapas.

'Bordje leeg' werd in Gerkesklooster-Stroobos aangeboden door het Generatiehuis en kookservice-MamaSan. Het Generatiehuis is een plek voor jong en oud waar zorg voor en om elkaar centraal staat. "Samen willen we een gezond en leefbaar dorp zorgen. Door kennis van kinderen en ouders te vergroten hopen we hier ons steentje in bij te dragen."