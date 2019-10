Resultaten huisbezoeken Stationsbuurt overhandigd

Publicatie: di 15 oktober 2019 17.44 uur

DOKKUM - Op ROC Friese Poort werden dinsdagmorgen de resultaten overhandigd van het duurzaamheidsproject in de wijk de Stationsbuurt in Dokkum. Lieke Zuidema van de stichting Elkenien Grien nam de resultaten van de studenten van de afdeling retail in ontvangst.

Zij gingen onlangs in de rol van energieambassadeur huis-aan-huis de wijk in om bewoners te bevragen over hun energieverbruik en het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarmee trainden ze het klantcontact en kregen inzicht in de mogelijkheden van het verduurzamen van woningen en gebouwen. De studenten deden dit in het kader van duurzaamheid onder leiding van docent H.P. de Graaf.

Project

Het project is in 2018 ontstaan, toen de stichting Elkenien Grien en ROC Friese Poort voor het eerst samenwerkten en de wijk de Weeshuislanden langs gingen. Elkenien Grien staat pal voor een energieneutraal Dongeradeel in 2030. Ook ROC Friese Poort ziet het belang in van een fossielvrije toekomst en zet dit project in als een mooie mogelijkheid om haar studenten hierbij te betrekken.

De Stationsbuurt is in Dokkum een van wijken met de hoogste CO2-uitstoot en was daarom erg geschikt om energiebesparing bij de bewoners onder de aandacht te brengen. De stichting Elkenien Grien kan met de opgehaalde informatie verder aan de slag en kan bewoners uitnodigen voor een vervolg.

Energiecafé

Bewoners die niet thuis waren, meer willen weten of in een andere wijk wonen kunnen overigens ook met vragen over energiebesparing terecht in het energiecafé. Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 12 tot 16 uur kunnen woningbezitters binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. ElkenienGrien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden.

Huisbezoeken

De energie-ambassadeurs komen ook aan huis om te adviseren. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien. In de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum is een prachtige ruimte gevonden waar iedereen terecht kan met alle vragen over energiebesparing en over hoe van het gas af. Het is eventueel ook mogelijk om buiten de openingstijden een afspraak te

maken.

Meer informatie is ook te vinden op de website: www.elkeniengrien.nl.