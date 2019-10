Eindexamen: 30 F-16's in het luchtruim

Publicatie: di 15 oktober 2019 17.34 uur

LEEUWARDEN - Volgende week zullen 30 F-16's regelmatig te zien zijn in Noord Nederland. Studenten die de opleiding Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) 2019 deden, gaan vanaf vliegbasis Leeuwarden eindexamen doen. De student-vliegers zijn actief vanaf maandag 21 oktober tot en met donderdagochtend 31 oktober 2019.

De nadruk ligt op het tactisch leiden van grote groepen vliegtuigen in complexe scenario's. Daarom zullen tweemaal daags 30 toestellen vanaf vliegbasis Leeuwarden opstijgen. Er wordt gevlogen van 9.00 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.15 uur. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de F-16's langdurig zichtbaar en hoorbaar zijn boven Noord- en/of Oost-Nederland.

Naast de F-16's vliegen er in de komende periode ook een aantal C-130 Hercules transportvliegtuigen vanaf vliegbasis Leeuwarden. Dit heeft te maken met het eindexamen van een andere wapeninstructeursopleiding: de Transport Weapons Instructor Course (TWIC). Omdat de Nederlandse C-130 Hercules transportvliegtuigen de afgelopen jaren steeds vaker tactisch ingezet worden, ontstond de behoefte aan een eigen wapeninstructeursopleiding. Tijdens de TWIC leert de C-130 vlieger wapensystemen te gebruiken om met behulp van vuursteun van bijvoorbeeld jachtvliegtuigen zijn inzetgebied toegankelijk te maken. Daarom is een deel van de TWIC tegelijk met de FWIT.