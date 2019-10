Woensdag Statenbijeenkomst 'stikstofproblematiek'

Publicatie: di 15 oktober 2019 16.20 uur

LEEUWARDEN - Op het provinciehuis in Leeuwarden wordt woensdag 16 oktober om 13.30 uur vergaderd over de stikstofproblematiek. De vergadering is georganiseerd op verzoek van Provinciale Staten.

Het onderwerp is de actualiteit rondom de stikstofproblematiek. De extra vergadering gaat enerzijds over het proces, de communicatie en het

intrekken van de stikstofbeleidsregels. Anderzijds kan het debat ook gaan over de inhoud van de 'Beleidsregel intern en extern salderen Fryslân 2019' die maandag 7 oktober door Gedeputeerde Staten vastgesteld is.

De beleidsregel werd vrijdag door gedeputeerde Johannes Kramer ingetrokken onder de druk van de aanwezigheid van tientallen protesterende boeren met trekkers voor het provinciehuis. Het was de opmaat van de vergroting van het boerenprotest in de provincies. Boeren kwamen massaal in verzet tegen de beleidsregel.

Het aantal plekken in de Statenzaal is beperkt. Zo laat de provincie deze site weten. In de Commissiezaal is daarom het debat live te volgen. Dit is ook mogelijk via: https://fryslan.stateninformatie.nl/.