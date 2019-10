Leo Pieter Stoel wordt burgemeester Ameland

Publicatie: ma 14 oktober 2019 21.18 uur

NES (AMELAND) - De gemeenteraad van Ameland draagt de heer Leo Pieter Stoel voor om door de Kroon benoemd te worden als burgemeester van Ameland. De heer Stoel volgt medio januari Gerard van Klaveren op, die sinds 1 juli 2018 het burgemeesterschap op Ameland waarneemt.

Drs. Leo Pieter Stoel is momenteel werkzaam bij Aegon Asset Management als Control & MI Officer. Van 2015 tot 2019 was hij lid van de Provinciale Staten van Fryslân voor de VVD. Daarvoor was hij onder meer wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook is de heer Stoel sinds 2000 internationaal scheidsrechter bij zeilevenementen.

De vertrouwenscommissie was unaniem in haar keuze. In een besloten vergadering nam de gemeenteraad van Ameland maandagavond de voordracht eveneens unaniem over. De voordracht werd daarna meteen bekendgemaakt in een korte openbare raadsvergadering.

In april kwam Commissaris van de Koning Arno Brok naar Ameland om te melden dat de tijd rijp was voor een Kroonbenoemde burgemeester. Kort daarna werd een vertrouwenscommissie ingesteld en ging de werving van start. Gesprekken met kandidaat-burgemeesters zijn, zoals gebruikelijk, in uiterste vertrouwelijkheid gevoerd.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester binnenkort zijn opwachting maakt op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; de installatie op Ameland is gepland voor medio januari.