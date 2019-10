Weer 8 jaar cel geÃ«ist voor brute woningoverval

Weer 8 jaar cel geëist voor brute woningoverval

Publicatie: ma 14 oktober 2019 14.55 uur

LEEUWARDEN - In hoger beroep is opnieuw acht jaar cel geëist tegen een 34-jarige inwoner van Emmen voor de gewelddadige overval op de toen 73-jarige Jan Bonenberg uit Nes, een dorpje bij Heerenveen. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt de Emmenaar als het brein achter de woningoverval in juni 2016, waarbij het slachtoffer tot bloedens toe werd mishandeld en vastgebonden met duct tape.

Poging tot doodslag

De Emmenaar werd in april vorig jaar door de rechtbank voor medeplegen van diefstal met geweld veroordeeld tot 7 jaar cel. Advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep) Jan Hoekman vond dat de rechtbank de verdachten ten onrechte heeft vrijgesproken van poging tot doodslag.

Nederlands gesproken

Volgens Hoekman heeft de Emmenaar geholpen het slachtoffer vast te binden en heeft hij de woning doorzocht. Het slachtoffer heeft verklaard dat iemand tijdens de overval Nederlands tegen hem heeft gesproken. De Serviërs spraken geen Nederlands. De Emmenaar heeft volgens Hoekman bovendien de overval ‘op touw gezet’. Hij zou de anderen hebben verteld dat het slachtoffer hem goud schuldig was. Aan de Serviërs zou hij 30 procent van de buit hebben beloofd.

Lagere straf

Uiteindelijk verdwenen de overvallers met drie tassen vol met waardevolle spullen. Die tassen werden bij een 29-jarige man uit het Drentse Klazienaveen en een 44-jarige inwoner van het Belgische Geel in de auto gegooid. Zij hebben op een landweggetje op de anderen gewacht. Tegen de Drent eiste de AG vijf maanden cel voor heling van de gestolen spullen, een veel lagere straf dan de vier jaar cel die vorig jaar door de rechtbank werd opgelegd. De rechtbank veroordeelde de Drent voor medeplegen van diefstal met geweld.

Raadsman ziek

De mannen die het meeste geweld zouden hebben gebruikt, de twee Serviërs, waren er maandag niet bij. De zaak van de 42-jarige Serviër, hij kreeg van de rechtbank zes jaar cel, werd aangehouden wegens ziekte van de raadsman. De tweede Serviër, ten tijde van de overval was hij 35 jaar oud, is nooit opgepakt. Omdat Servië geen onderdanen uitlevert kan hij niet in Nederland berecht worden. Het OM hoopt dat deze verdachte in Servië alsnog berecht kan worden.

Horrorhoofdstuk

Het slachtoffer heeft het volgens Hoekman nog altijd niet een plaatsje kunnen geven. De man heeft tijdens de overval voor zijn leven gevreesd. “Het is voor hem onmogelijk om dit verdriet en dit horrorhoofdstuk in zijn leven een plaats te geven”, aldus Hoekman. Het slachtoffer diende een schadevordering in van ruim 7300 euro.

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.