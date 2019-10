Fietser loopt hoofdwond op bij aanrijding

Publicatie: ma 14 oktober 2019 09.50 uur

DRACHTEN - Een fietser heeft maandagochtend een forse hoofdwond opgelopen bij een aanrijding met een auto op de rotonde aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten. Het ongeval gebeurde rond 8.40 uur toen een automobiliste het slachtoffer over het hoofd zag.

Een aanrijding was het gevolg en de fietser kwam door de klap op de rotonde terecht. Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft hem gecontroleerd. Hij is met een forse hoofdwond overgebracht naar ziekenhuis in Drachten. Tijdens incident heeft de politie getuigenverklaringen opgenomen en het verkeer geregeld.

