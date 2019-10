Politie lost waarschuwingsschot in Grou

Publicatie: zo 13 oktober 2019 21.04 uur

GROU - Bij de aanhouding van een man op het treinstation in Grou heeft de politie zondagavond een waarschuwingsschot gelost. De politie kwam ter plaatse naar aanleiding van een bedreiging met een mes. Het slachtoffer wist in de trein te springen en op deze wijze te vluchten. Hij waarschuwde bovendien de politie.

De politie is meteen ter plaatse gekomen bij het station in Grou en een agent moest bij de aanhouding een waarschuwingsschot lossen. De agenten wisten de man vervolgens aan te houden. Hij is meegenomen naar het bureau en ingesloten.