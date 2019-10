Drie Dolle Dagen in de JAFO Hallen

Publicatie: zo 13 oktober 2019 20.45 uur

SURHUISTERVEEN - Op donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019 is het zover in de JAFO HALLEN in Surhuisterveen:

DRIE DOLLE DAGEN

Op deze dagen kan het publiek genieten van extra hoge kortingen op diverse meubelen en accessoires. Denk hierbij aan heerlijk comfortabele boxsprings, kwalitatieve bankstellen, stoere tafels, stoelen, moderne fauteuils en complete VT Wonen meubel programma's.

Bij Kringloopwinkel Afrika wordt er deze drie dagen alles verkocht met maar liefst 50% korting in de showroom. Ook is de populaire Brocante Retro Hal geopend met maar liefst 50% korting op alle artikelen en decoratie uit oude tijden zoals de jaren '60, '70 en '80.

Tevens wordt op 24 oktober om 10.00 uur de jaarlijks terugkerende kerstwinkel geopend met dit jaar heel veel keuze in kerstartikelen waaronder retro kerstballen en kerstbomen. Elk jaar komen er veel bezoekers af op deze kerstwinkel.

Bij It Kledinghuske zoals altijd kinderkleding voor 1 euro en ruime keuze in dames- en herenkleding.

Bij de Blokhutreus en Houtbouw Noord is enorm veel keus in blokhutten en speciale aanbiedingen in hout- en plaatmaterialen.

Dus al met al zeker de moeite waard om tijdens de Drie Dolle Dagen een bezoek te brengen aan de Lauwersweg 4 en 4a in de JAFO Meubel en Stunthallen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Uiteraard staat de koffie en thee weer klaar.

