Groninger valt in slaap en ramt verkeersbord

Publicatie: zo 13 oktober 2019 15.24 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een automobilist uit Groningen is zondagmiddag op de autoweg A7 bij Drachtstercompagnie in botsing gekomen met een verkeersbord langs de weg. De bestuurder zei dat hij slaperig was geworden en in de berm was geraakt. Zijn auto kwam in botsing met het bewegwijzeringsbord.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de man te controleren maar hij kwam met de schrik vrij. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Een berger heeft de auto weggesleept.

FOTONIEUWS