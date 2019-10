Open dag Campus Kollum

Publicatie: zo 13 oktober 2019 10.27 uur

KOLLUM - Na de officiële opening op vrijdag 11 oktober was er zaterdagmiddag Open Huis in Campus Kollum. Na jaren van voorbereiding is de Campus Kollum sinds september in gebruik aan de Gerrit Bleekerstraat 3 in Kollum. Campus Kollum is het centrum voor cultuur en educatie voor Kollum en omgeving.

Binnen Campus Kollum wordt samengewerkt tussen het cultureel centrum De Colle, de bibliotheek Noord Fryslân en het middelbaar onderwijs Lauwers College en Piter Jelles !mpulse Kollum. ’s Avonds stond een feestelijke avond op het programma, met Feestband Exposure in De Colle.

FOTONIEUWS