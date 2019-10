Bestuurder van ongeval in Wergea was onder invloed

Publicatie: zo 13 oktober 2019 10.20 uur

WERGEA - De man die zaterdagmiddag een ongeval veroorzaakte op de weg tussen Warten en Wergea was onder invloed. Dat heeft de politie zondag bekendgemaakt. De dienstdoende agenten hadden sterk het vermoeden dat er alcohol en/of drugs in het spel waren. Er is daarom een bloedproef afgenomen.

Het gaat om een 21-jarige man uit Leeuwarden. Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder een boom en kwam met zijn auto in de sloot tot stilstand. De man is na het ongeval met verwondingen overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Zijn voertuig is zeer zwaar beschadigd afgevoerd.

FOTONIEUWS