Jongen (14) schijnt met laserpen in politieauto

Publicatie: zo 13 oktober 2019 10.16 uur

HURDEGARYP - Een 14-jarige jongen is vrijdagnacht door de politie aangehouden omdat hij met een laserpen in een politievoertuig scheen. Dat gebeurde omstreeks 0.45 uur in Leeuwarden. De dienstdoende agenten waren op dat moment met de hoogste prioriteit aan het uitrukken naar een spoedgeval.

Dankzij een tweede politievoertuig kon de auto achterhaald worden van waaruit met de laserpen was geschenen. De auto werd in Hurdegaryp staande gehouden. Daar werd duidelijk dat de 14-jarige jongen met de laser had geschenen. De laserpen is in beslaggenomen en de jongeman zal worden aangemeld bij HALT.