Ambulanceheli vliegt niet verder door slecht weer

Publicatie: za 12 oktober 2019 20.37 uur

DRACHTEN - De ambulancehelikopter Medic-01 moest zaterdagavond een patiëntenvervoer doen vanaf Terschelling. Door slecht weer kon de helikopter niet verder vliegen naar Groningen. Daarom werd besloten om een rendez-vous uit te voeren op de Ottolaan in Drachten. Ook kwam het Mobiel Medisch Team met de audi Q5 ter plaatse voor medische assistentie.

De Patiënt is als nog met spoed overgebracht per ambulance naar het UMCG in Groningen gebracht. De Medic-01 ging retour naar de vliegbasis Leeuwarden.

