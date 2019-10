Grote schoonmaakactie in Drachten

Publicatie: za 12 oktober 2019 15.58 uur

DRACHTEN - Drachten stond zaterdag in het teken van een grote schoonmaakactie met de naam Skjin Wetter. In en rond het water van zeven Friese dorpen en steden vond de actie plaats. In Drachten en op zes andere

locaties gingen meer dan vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt.

in Drachten ging de schoonmaakactie van start bij het carillon. Mensen keken verbaasd op toen ze zagen wat er allemaal boven water kwam. Van een fiets tot winkelwagen en een verkeersbord. Dat waren slechts enkele vondsten in het centrum van Drachten. Op de locatie was een grote weegschaal aanwezig waarmee het afval uit het water werd gewogen.

FOTONIEUWS