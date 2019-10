Man raakt gewond bij ongeval op Wartensterdyk

Publicatie: za 12 oktober 2019 15.27 uur

WERGEA - Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Wartensterdyk in Wergea. Omstreeks 13.49 uur raakte de bestuurder met zijn voertuig van de weg. De auto schampte een boom en kwam uiteindelijk in de sloot tot stilstand. Omstanders hebben de man uit zijn voertuig gered.

De brandweer heeft later de auto uit de sloot getrokken. Het slachtoffer zat als enige in de auto en hij werd gewond per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer. Een berger heeft de auto afgevoerd.

