Carrousel oefeningen brandweer Noordoost FryslÃ¢n

Carrousel oefeningen brandweer Noordoost Fryslân

Publicatie: za 12 oktober 2019 13.50 uur

KOLLUM - Brandweerkorpsen uit Noordoost Fryslân deden zaterdag mee aan het jaarlijkse oefencarrousel. Er werden op verschillende locaties realistische situaties geoefend.

In Surhuisterveen werden de brandweerploegen spontaan verrast door een bewusteloos persoon. Die werd aangetroffen bij de deuropening bij het begin van de veronderstelde oefening. Dit moest de trigger zijn om over te gaan tot inzet. De inzet vond plaats in de kantine van de brandweerkazerne. Tijdens een Oktoberfest had een bezoeker geëxperimenteerd met droogijs waardoor zuurstof uit de kantine werd verdreven en mensen flauw vielen.



Klik op deze foto of op deze link voor foto's van Jelke Jongsma

Bij de sporthal in Buitenpost waren zonnepanelen in brand gevlogen. In Kollum werd stilgestaan bij brand in elektrische installaties. Engwierum was de plek van een melding van een aanrijding. Bij de aanrijding was de bestuurder van de auto bekneld geraakt en was de auto in brand gevlogen. Taak van de brandweer was om de bestuurder uit het brandend voertuig te bevrijden.

In Dokkum werd bij een houtfabriek geoefend met een containerbrand en een ongeval met een heftruck. Een persoon was onder de heftruck gekomen.Tot slot was in De Westereen sprake van een boerderijbrand.

Het oefencarrousel werd afgesloten bij de brandweerkazerne in Kollum. De brandweerkorpsen konden hier terugkijken op de oefendag.

