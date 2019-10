Keuken Nij Smellinghe vermindert verbruik plastic

Publicatie: za 12 oktober 2019 11.06 uur

DRACHTEN - De keuken en restaurants van ziekenhuis Nij Smellinghe gebruiken sinds de zomer van 2019 waar mogelijk geen plastic verpakkingen meer. Op dit moment bespaart het Drachtster ziekenhuis daarmee dagelijks al 1.000 plastic verpakkingen. Het is één van de manieren waarop Nij Smellinghe bouwt aan een duurzame toekomst.

Een nieuw voedingsconcept in Nij Smellinghe maakt de besparing mogelijk. "Binnen het nieuwe concept bereiden we de broodmaaltijden vers en naar wens van de individuele patiënt. Een win-winsituatie. We bieden de patiënt maatwerk en nog versere voeding en we dragen een steentje bij aan een beter milieu", aldus Lex Moerke, hoofd Horeca & Services in Nij Smellinghe. Het doel is om tot en met 2020 in totaal zelfs 500.000 plastic verpakkingen te besparen.

Naast besparen op plastic verpakkingen, bouwt Nij Smellinghe op verschillende andere manieren aan een duurzame toekomst voor patiënten, medewerkers en haar omgeving. Het doel is om in 2030 energiepositief te zijn. Dit betekent dat het ziekenhuis volledig draait op eigen energie en zelfs kan terugleveren aan de omgeving. In juni 2019 is een grote stap gezet om dit doel te bereiken. Toen zijn 9.000 zonnepanelen op het terrein van Nij Smellinghe geplaatst die jaarlijks zo'n 30% van de stroom van het ziekenhuis leveren. Ook de composteermachine voor het verwerken van voedingsresten en de uniformen van gerecycled materiaal, zijn voorbeelden van hoe Nij Smellinghe werkt aan duurzaamheid.