Aanbeveling nieuwe burgemeester Noardeast-FryslÃ¢n

Aanbeveling nieuwe burgemeester Noardeast-Fryslân

Publicatie: za 12 oktober 2019 11.03 uur

DOKKUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân maakt woensdag bekend wie zij voordraagt als nieuwe burgemeester. Dit wordt bekend gemaakt tijdens een extra openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Kollum.

De gemeenteraad zal in die bijeenkomst de keuze voor de dan te benoemen opvolger van waarnemend burgemeester Hayo Apotheker toelichten. De voordracht door de gemeenteraad wordt vrijwel altijd overgenomen door de minister van Binnenlandse Zaken. De installatie van de man of vrouw die de ambtsketen gaat dragen, is gepland op 6 januari 2020.

Vertrouwenscommissie bereidde de aanbeveling voor

Een vertrouwenscommissie met vertegenwoordigers van alle acht raadsfracties heeft de sollicitatiegesprekken gevoerd. De kandidaten zijn geselecteerd op basis van het door de raad vastgestelde burgemeestersprofiel.