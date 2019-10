Sinkhole in de straat in FÃ»gellÃ¢n

Sinkhole in de straat in Fûgellân

Publicatie: vr 11 oktober 2019 16.30 uur

DOKKUM - De Wylster in de Dokkumer wijk het Fûgellân is vanaf vrijdagmiddag deels afgesloten voor het verkeer. Door passanten werd een sinkhole middenin de straat ontdekt, het gat is ongeveer 30 bij 30 centimeter. Een steen is inmiddels in het gat verdwenen, omliggende stenen zijn ook verzakt.

Bouwvakkers hebben totdat de gemeente ter plaatse kwam, de weg met hun werkbusjes geblokkeerd. Zo ontstonden er geen gevaarlijke situaties.

De gemeente Noardeast-Fryslân kwam daarna vrij snel ter plaatse. Een medewerker heeft het sinkhole omringd door hekken en lint. Verkeer wat naar de Reidmosk moet, of naar de IJsvogel wil via de Wylster, moet omrijden.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het gat in het wegdek na het weekend gerepareerd. Hoe de sinkhole is ontstaan, is nog onbekend.