Campus Kollum officieel geopend

Publicatie: vr 11 oktober 2019 16.16 uur

KOLLUM - Om twee uur vrijdagmiddag is de Campus Kollum officieel geopend door de heer Jouke Douwe de Vries, wethouder onderwijs van de gemeente Noardeast-Fryslân en door voorzitter Erie Dam van Stichting Campus Kollum.

Sinds september dit jaar is de campus na jaren van voorbereiding in gebruik. Campus Kollum is een centrum voor cultuur en educatie voor Kollum en omgeving. Binnen Campus Kollum wordt samengewerkt tussen het cultureel centrum De Colle, de bibliotheek Noord Fryslân en het middelbaaronderwijs Lauwers College en Piter Jelles !mpulse Kollum.

Aanstaande zaterdag is er tussen 13.00 en 16.00 uur een Open Huis en tussen 20.00 en 24.00 uur een feestelijke avond voor inwoners uit Kollum en omgeving.

