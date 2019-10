Van schoolplein naar groenplein in Gorredijk

Publicatie: vr 11 oktober 2019 14.38 uur

GORREDIJK - Donderdag 10 oktober was het de Nationale Dag van de Duurzaamheid. De gemeente Opsterland besteedde daar in Gorredijk aandacht aan door verschillende duurzame dorpsinitiatieven bij elkaar te brengen. Het schoolplein van Kindcentrum Loevestein verandert die dag in een groenplein.

De middag startte met de opening van het duurzame betonfietspad. Leerlingen van groep 8 van School Loevestein fietsten over het nieuwe pad samen met wethouder Libbe de Vries en Gert Brunink,

directeur van aannemer Schagen Infra. Brunink legde uit waar de vernieuwing van het fietspad in zit: "Wij gebruiken zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen en een betonmengsel dat beter voor het milieu is."

Activiteiten voor jong en oud

De Vries: "De weg is een nog veiliger route voor fietsende scholieren. Buurtbewoners kunnen nu genieten van een blokje om. Het duurzame fietspad is een passende aanleiding om verschillende groene, lokale dorpsinitiatieven bij elkaar te brengen een podium te geven." Directeur Jeltsje Lieuwes stelde het schoolplein ter beschikking: "Als duurzame school dragen we graag bij aan een groene bewustwording bij inwoners. Ik nodig iedereen uit voor een duurzame ervaring!"

